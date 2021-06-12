Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan füze saldırısı sonucunda ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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