Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe-Kaplan yorumu: Bu vatanın şehadete eren tek evladının kanı yerde kalmayacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan şu ifadelere yer verdi:

Ömrünün baharında hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmenimiz NecmettinYılmaz kardeşimizi şehadetinin 3. yıl dönümünde rahmetle anıyorum.

Ebediyete irtihal etmiş, istikbalimizin mimarı tüm öğretmenlerimizi hürmetle yâd ediyorum.