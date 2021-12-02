Şampiyon sporcularla bir arada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olimpiyat oyunlarında madalya kazanan milli sporcuları kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve yaklaşık 1,5 saat süren kabulde Erdoğan, sporcularla birlikte yemek yedi.

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