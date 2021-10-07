Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü!

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü de kutladı.

Öte yandan 7 Ekim 1952'den Rusya'nın St. Petersburg kentinde dünyaya gelen Putin'in 69. yaş günü.

SOÇİ'DE YAKLAŞIK 3 SAAT SÜREN GÖRÜŞME

İki lider 29 Eylül günü Rusya'nın Soçi kentinde yaklaşık 3 süren bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından Kovid-19'un birçok dostu birbirinden ayırdığını belirten Erdoğan, tüm tedbirleri almalarına rağmen mücadelenin çok zor şartlarda devam ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi’den ayrıldık" ifadelerini kullanırken Rusya Devlet Başkanı Putin de görüşme sonrası Erdoğan'a ziyaret için teşekkür ederek, "Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti. Temasta olacağız.” ifadelerini kullanmıştı.