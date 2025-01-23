Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmî törenle karşıladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Büyükelçiliklerimizin 2013-2014 yıllarında karşılıklı olarak açılmasıyla birlikte Ruanda ile münasebetimiz ciddi ivme kazandı.

Ruanda ile ticaretimizde gerçek potansiyelimizi ortaya çıkartacak çalışmaların yapılması gerektiği konusunda anlaştık. Ruanda'ya eğitim alanındaki desteğimizi de her geçen yıl artırıyoruz.

Ruanda FETÖ ile mücadelemize en hızlı destek veren ülkelerden biridir. Kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum.

Ruanda'nın Doğu Afrika ve Büyük Göller Bölgesindeki istikrara yaptığı katkıyı takdir ediyoruz." dedi.