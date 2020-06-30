Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in 1 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ruhani ile Suriye konulu bir görüşme gerçekleştireceğini belirtti.

Görüşmenin video konferans yoluyla yapılacağını anlatan Peskov, bunun saat 14.00'te gerçekleşmesinin planlandığını söyledi.

İran’da yapılması planlanan Suriye konulu Astana zirvesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti.