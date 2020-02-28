Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Lavrov, Türkiye ve Rusya'nın İdlib konusunda koordinasyonu sürdürmeye hazır olduğunu söyledi. Lavrov ayrıca, Putin ile Erdoğan'ın Suriye konusunda anlaşmaların uygulanması konusunu tartıştıklarını söyledi.

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