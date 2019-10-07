Sistem tartışmalarıyla yükselen ağır siyasi gündemin gölgesinde, esprili diyaloglarla da sahne olan kampta, tiryaki olan milletvekilleri ve danışmanları korkutan o uyarılar nasıl gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan özel aracında sigara içenlere getirilen yasak ile ilgili hangi değerlendirmeyi yaptı, puro içen danışman ve milletvekilleriyle ilgili neler söyledi?

Sigara karşıtlığıyla bilinen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AK Parti’nin Kızılcahamam Kampında milletvekillerine yine ‘sigara içmeyin’ uyarısında bulundu.

Erdoğan, özellikle, kendi aracında sigara içenlere getirilen yasakla ilgili şikayetlere dikkati çekti.

DİREKSİYONDA SİGARA OLMAZ

Direksiyonda sigara içmenin, trafik güvenliğini tehlikeye attığını, kazalara davetiye çıkardığını vurgulayan Erdoğan, yapılan araştırmaların direksiyonda sigara içmenin kazalara davetiye çıkardığını gösterdiğini vurguladı.

Erdoğan, “Özel aracımda istediğim gibi sigara içerim” anlayışının doğru olmadığını, bunun trafikteki başka araçlar ve sürücülerin de güvenliğini tehlikeye atma anlamına geleceğini kaydetti.

ARAÇTA TÜMDEN YASAKLANMALI



“Özel aracım, kimse karışamaz” diyenlere tepki gösteren Erdoğan, küçük bir aracın içinde sigara içmenin sağlık açısından içmeyenlere yönelik de risk oluşturduğuna işaret etti. Erdoğan, sadece direksiyonda oturan değil, özel araçların içinde tümden sigara içmenin yasak hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

KOKU ELE VERİYOR

Birlikte çalıştığı ekibine, danışmanları ve milletvekillerine yıllardır sigarayı bıraktırmasıyla tanınan, zaman zaman sigara paketlerine el koyan Erdoğan buna rağmen hala sigara içmekte ısrar eden milletvekillerine sert çıkıyor. Bu nedenle tiryaki bir milletvekili yanına gitmeden önce ‘sigara kokusundan' kurtulmaya çalışıyor.

Erdoğan’ın yine de sigara kokusunu aldığı ve bu durumlarda danışmanları ve milletvekillerini ‘hala bırakmadın mı’ diye uyardığı belirtiliyor.

Bazı milletvekilleri de, mecliste muhalefetle sert tartışmalı oturumları ve görüşmeleri gerekçe göstererek, “Hep bu CHP yüzünden, içmeyeyim de ne yapayım” gibi esprilerle Erdoğan’ın hışmından kurtulmaya çalışıyor.

İşte son AK Parti kampında da bu kez puro içen danışman ve milletvekilleri Erdoğan’ın uyarısıyla karşı karşıya kaldı.

Erdoğan, yanında içmeseler de ‘puro’ tiryakisi olan danışmanları ve milletvekillerini bildiğini ima etti, uyarıda bulundu.

PURO İÇENLERE VERGİ KORKUSU

Danışmanları, parti yöneticileri ve milletvekilleri arasında da puro içenler olduğunu bildiğini kaydeden Erdoğan, “Puroya ek vergi getirebileceklerini” söyledi.

Bu sözleri ciddiye alan ve kulislerde ‘puroya zam gelecek’ bilgisini paylaşan vekiller oldu. Ancak bazı milletvekilleri de Erdoğan’ın bu sözlerinde ciddi olmadığını, şakayla karışık puro içen milletvekilleri ve danışmanlarına uyarıda bulunduğunu ifade ettiler.

TİRYAKİ VAZGEÇMİYOR

Bu arada, Erdoğan’ın sigaraya getirilen ek vergiler ve zamlarla birlikte fiyatın yükselmesine rağmen tüketimin azalmadığına işaret ettiği de belirtildi.