07 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sistem tartışmalarıyla yükselen ağır siyasi gündemin gölgesinde, esprili diyaloglarla da sahne olan kampta, tiryaki olan milletvekilleri ve danışmanları korkutan o uyarılar nasıl gündeme geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan özel aracında sigara içenlere getirilen yasak ile ilgili hangi değerlendirmeyi yaptı, puro içen danışman ve milletvekilleriyle ilgili neler söyledi?
Sigara karşıtlığıyla bilinen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AK Parti’nin Kızılcahamam Kampında milletvekillerine yine ‘sigara içmeyin’ uyarısında bulundu.
Erdoğan, özellikle, kendi aracında sigara içenlere getirilen yasakla ilgili şikayetlere dikkati çekti.
DİREKSİYONDA SİGARA OLMAZ
Direksiyonda sigara içmenin, trafik güvenliğini tehlikeye attığını, kazalara davetiye çıkardığını vurgulayan Erdoğan, yapılan araştırmaların direksiyonda sigara içmenin kazalara davetiye çıkardığını gösterdiğini vurguladı.
Erdoğan, “Özel aracımda istediğim gibi sigara içerim” anlayışının doğru olmadığını, bunun trafikteki başka araçlar ve sürücülerin de güvenliğini tehlikeye atma anlamına geleceğini kaydetti.
ARAÇTA TÜMDEN YASAKLANMALI
“Özel aracım, kimse karışamaz” diyenlere tepki gösteren Erdoğan, küçük bir aracın içinde sigara içmenin sağlık açısından içmeyenlere yönelik de risk oluşturduğuna işaret etti. Erdoğan, sadece direksiyonda oturan değil, özel araçların içinde tümden sigara içmenin yasak hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.
KOKU ELE VERİYOR
Birlikte çalıştığı ekibine, danışmanları ve milletvekillerine yıllardır sigarayı bıraktırmasıyla tanınan, zaman zaman sigara paketlerine el koyan Erdoğan buna rağmen hala sigara içmekte ısrar eden milletvekillerine sert çıkıyor. Bu nedenle tiryaki bir milletvekili yanına gitmeden önce ‘sigara kokusundan' kurtulmaya çalışıyor.
Erdoğan’ın yine de sigara kokusunu aldığı ve bu durumlarda danışmanları ve milletvekillerini ‘hala bırakmadın mı’ diye uyardığı belirtiliyor.
Bazı milletvekilleri de, mecliste muhalefetle sert tartışmalı oturumları ve görüşmeleri gerekçe göstererek, “Hep bu CHP yüzünden, içmeyeyim de ne yapayım” gibi esprilerle Erdoğan’ın hışmından kurtulmaya çalışıyor.
İşte son AK Parti kampında da bu kez puro içen danışman ve milletvekilleri Erdoğan’ın uyarısıyla karşı karşıya kaldı.
Erdoğan, yanında içmeseler de ‘puro’ tiryakisi olan danışmanları ve milletvekillerini bildiğini ima etti, uyarıda bulundu.
PURO İÇENLERE VERGİ KORKUSU
Danışmanları, parti yöneticileri ve milletvekilleri arasında da puro içenler olduğunu bildiğini kaydeden Erdoğan, “Puroya ek vergi getirebileceklerini” söyledi.
Bu sözleri ciddiye alan ve kulislerde ‘puroya zam gelecek’ bilgisini paylaşan vekiller oldu. Ancak bazı milletvekilleri de Erdoğan’ın bu sözlerinde ciddi olmadığını, şakayla karışık puro içen milletvekilleri ve danışmanlarına uyarıda bulunduğunu ifade ettiler.
TİRYAKİ VAZGEÇMİYOR
Bu arada, Erdoğan’ın sigaraya getirilen ek vergiler ve zamlarla birlikte fiyatın yükselmesine rağmen tüketimin azalmadığına işaret ettiği de belirtildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!