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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya ve Gine Cumhurbaşkanlarıyla ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir araya geldi

22.09.2021 - 00:28 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya ve Gine Cumhurbaşkanlarıyla ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke lideriyle görüştü
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AA

Yeni Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Görüşmede, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile ise Birleşmiş Milletler binasında bir araya geldi

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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