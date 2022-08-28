Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Burada bir süre oturan, çay ve kahve ikramı eşliğinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, bir vatandaşın yakınıyla telefonda konuştu.

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