Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in doğum gününü de tebrik etti.