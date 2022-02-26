Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı" denildi.

Görüşmede ayrıca Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğumgününü de kutladı.