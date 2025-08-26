Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, OYAK Heyeti'ni kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, OYAK Heyeti'ni kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş'ı kabul etti

        Giriş: 26.08.2025 - 21:21 Güncelleme: 26.08.2025 - 21:21
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, OYAK Heyeti'ni kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabule ilişkin Cumhurbaşkanlığı tarafından fotoğraf paylaşıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

