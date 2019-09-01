01 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki toplu açılış töreninde nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotasını bu yılın sonunda yüzde 5'ten yüzde 2.5'e indireceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şeker kotalarını düzenleyerek nişasta bazlı şeker oranını yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürmüştük. Bu yılın sonunda oranı yüzde 2.5'e kadar indiriyoruz" dedi.
67 BİN TONA GERİLEYECEK
Kotanın düşürülmesi ile nişasta bazlı şeker üretimi 135 bin tondan 67 bin 500 tona gerileyecek. 4634 sayılı Şeker Kanunu gereğince, şeker kotaları Cumhurbaşkanlığı Makamınca belirleniyor.
2018 YILINDA NBŞ KOTASI YÜZDE 10'DAN YÜZDE 5'E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ
2018 yılında NBŞ kotaları yüzde 10'dan yüzde 5’e düşürülmüştü. 1 Eylül ile 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönemi kapsayan 2019-2020 pazarlama yılı için pancar şekeri A kotası 2.6 milyon ton, B kotası ise A kotası'nın yüzde 5'ine karşılık gelen 131 bin 625 ton, NBŞ kotası da ülke toplam A kotasının yüzde 2.5'ine karşılık gelen 67 bin 500 ton olarak belirlenmiş, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı 5 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
'PANCAR FİYATINI TON BAŞINA 300 TL'YE ÇIKARIYORUZ'
Pancar alım fiyatını da açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Pancar fiyatını ton başına 235 TL'den 300 TL'ye çıkarıyoruz" dedi.
KONYA METROSU İÇİN İLK ETABIN İHALESİ BU AY YAPILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Mevlana Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. Bu hattın ilk etabının ihalesini eylül ayında gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.
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