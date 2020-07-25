AA

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ve bölgesel meseleler ele alınırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar değerlendirildi.