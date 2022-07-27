Ordu ve Giresun'da yaşayan vatandaşlarımız; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne zaman bölgeye geleceğine dair aramalar yapıyor. İşte yeni fındık fiyatlarını açıklaması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu ve Giresun programıyla ilgili detaylar...