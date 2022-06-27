Türkiye'de günün hakkında en çok araştırma yapılan konusu asgari ücret. Vatandaşlar, asgrai ücretin ne kadar olacağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını bekliyor.

CB ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün itibariyle düzenlenen kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 19:30'da kararları açıklayacağı tahmin ediliyor.