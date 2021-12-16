Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Ulusa sesleniş

Türkiye'de günün hakkında en çok araştırma yapılan konusu asgari ücret. Vatandaşlar, asgrai ücretin ne kadar olacağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını bekliyor.

CB ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün itibariyle 4. kez düzenlenen asgari ücret toplantısı sonrası kameraların karşısına geçmesi bekleniyor. Ancak resmi bir açıklama olmadığı için henüz saat bilgisi bulunmamakta.