Gündemin en önemli konularından asgari ücret bugün açıklanacak. Geri sayım devam ederken gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına çevrildi. Asgari ücret ve ekonomideki son gelişmelerle ilgili önemli açıklamaların beklendiği konuşma ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman ve saat kaçta açıklama yapacak? İşte asgari ücretin açıklanacağı kritik saat...