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Yurt genelinde gün itibariyle gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmiş durumda. Özellikle emekli ve memur vatandaşların oldukça merak ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamları merakla bekleniyor. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman ve saat kaçta açıklama yapacak?

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?



TÜİK tarafından açıklananan enflasyon verileri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli ve memur maaşlarına dair önemli açıklamalara yapacağı tahmin ediliyor ancak söz konusu açıklamanın tarihi henüz belli olmadı.

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YILLIK ENFLASYON YÜZDE 38,21



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran ayında enflasyon aylık yüzde 3,92 yıllık yüzde 38,21 oldu.

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