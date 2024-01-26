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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri'yle görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri'yle görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 19:07 Güncelleme: 26.01.2024 - 19:07
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri'yle görüştü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini 1 yılı aşkın bir sürenin sonunda onaylamasının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre görüşmede, küresel ve bölgesel meseleler ile Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine verdiği onay ele alındı.

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