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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi temasları kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 16:23 Güncelleme: 07.11.2024 - 16:23
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        Cumhurbaşkanı, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Macaristan'daki diplomasi trafiği sürüyor.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

        Görüşmede NATO'nun gündemindeki konular ele alındı.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #nato başkanı
        #Son dakika haberler
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