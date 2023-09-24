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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'a gidiyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Nahçıvan'a gidecek

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti için yarın Nahçıvan'a gidecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 14:07 Güncelleme: 24.09.2023 - 14:18
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'a gidiyor
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ele alınacak, Karabağ’daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

        Erdoğan ile Aliyev'in, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın temel atma törenine katılmaları ve modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirmeleri öngörülüyor.

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