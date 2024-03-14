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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce hakkındaki şikayetinden vazgeçti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce hakkındaki şikayetinden vazgeçti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 13:41 Güncelleme: 14.03.2024 - 13:41
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan şikayetinden vazgeçti
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        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan açılan davada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şikayetinden vazgeçti.

        Balıkesir'de 7 Ocak 2018'deki CHP Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açıldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na Muharrem İnce hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçe sundu.

        Bugün görülen duruşmada mahkeme başkanı söz konusu dilekçeyi okudu. Dilekçenin açıklama kısmında, "Muharrem İnce'nin 07 Ocak 2018 tarihinde yapmış olduğu konuşma nedeniyle tarafımızca işbu dosyaya katılma talebimiz bulunulmuştur. Mahkemece katılma talebimiz 11 Nisan 2022 tarihli celsede kabul edilmiştir. Ancak görülen lüzum üzerine Muharrem İnce hakkındaki şikayetten vazgeçme gereği hasıl olmuştur" ifadelerine yer verildi.

        Mahkeme başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın'ın sunduğu dilekçe ile şikayetten vazgeçildiğini belirtirken, duruşma 2 Mayıs'a ertelendi.

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