Cumhurbaşkanı Erdoğan MİT TIR'ları davasına müdahil oldu

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı oturumda yapılan ikinci celseye MİT Başkanlığı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları katıldı. Dündar'ın avukatı ise mazeret bildirerek duruşmaya gelmedi.
Duruşmada söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Kevser Güner, suçtan zarar görme ihtimalleri bulunduğundan müdahilliklerine karar verilmesini talep etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, firari sanık Dündar hakkındaki yakalama kararının infazının ve yurt dışından iade talebinin beklenilmesine hükmetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suçtan zarar görme ihtimalini dikkate alarak davaya katılma talebini kabul eden heyet, duruşmayı 29 Aralık'a erteledi.
DAVANIN GEÇMİŞİ
MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada yargılanan firari sanık eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, "gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" ve "örgüt (FETÖ) içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 23 Aralık 2020'deki duruşmada 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Dündar hakkında bir müşteki yönünden, "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ve "devleti gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından ifadesi alınmadığı gerekçesiyle dosyası ayrılmıştı.
Davaya bakan mahkeme heyeti, 8 Haziran'daki duruşmada Can Dündar hakkında, dosya kapsamı, isnat edilen suça ilişkin kuvvetli şüphenin varlığını gösteren deliller, sanığın uzun süredir firari olarak başka dosyalardan aranması, mahkemenin başka dosyasından aldığı ceza sebebiyle kırmızı bülten ve iade işlemlerinin beklenmiş olması ve isnat edilen suç niteliğine göre, tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartılmasına hükmetmişti.
Sanığın yurt dışında ve halen Almanya'da bulunduğunun anlaşıldığını bildiren heyet, iade işlemleri konusunda iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılmasına dair işlemlerin yapılmasına karar vermişti.
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