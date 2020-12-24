Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte, Fransa'nın Lille takımında forma giyen Milli Futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kabul etti.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen kabulde Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 12 numaralı imzalı formasını takdim etti.