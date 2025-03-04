Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmeye dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in doğum gününü kutladı.

İki lider, Türkiye ile Yunanistan arasındaki iş birliğini, iyi komşuluk, dostluk ve müttefiklik ilişkisi temelinde daha da geliştirmek için birlikte çalışma kararlılıklarını yineledi."

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir