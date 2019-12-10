İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Y Hernandez’i kabul etti. Törene Büyükelçi Hernandez’in eşi ve Sultan 2. Abdulhamit’in torunu olan Mediha Osmanoğlu da katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Jose Luis Martinez Y Hernandez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Hernandez’in eşi Mediha Şükriye Nami Martinez Hernandez Osmanoğlu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

Tören esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükelçi Hernandez’in eşi ve Sultan 2. Abdulhamit’in kızı Ayşe Sultan’ın torunu olan Mediha Şükriye Nami Martinez Hernandez Osmanoğlu’nun elini iki elinin arasına olarak bir süre sohbet etti.