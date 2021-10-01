Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis açılışında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'in yeni yasam dönemi açılışında konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

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