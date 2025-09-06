Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da depremzede aileyi ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da depremzede aileyi ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da depremzede Ahmet Zengin ve ailesini yeni evinde ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2025 - 19:49 Güncelleme: 06.09.2025 - 19:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremzede aileye ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da depremzede Ahmet Zengin ve ailesini yeni evlerinde ziyaret etti.

        TALEPLERİ DİNLEDİ

        Ziyarette aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, yeni konutlarının hayırlı olmasını diledi ve aileyle sohbet ederek taleplerini dinledi. Ayrıca deprem bölgesindeki çalışmaların kararlılıkla sürdüğüne dair dayanışma mesajı verdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Ahmet Zengin
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çifte gurur!
        Çifte gurur!
        Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz!
        Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz!
        "Tansiyonum düştü, gözlerim karardı"
        "Tansiyonum düştü, gözlerim karardı"
        12 Dev Adam çeyrek finalde!
        12 Dev Adam çeyrek finalde!
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Maduro Irak'ı örnek gösterdi
        Maduro Irak'ı örnek gösterdi
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Mısır'dan İsrail'e: Ateşkes önerisini kabul edin
        Mısır'dan İsrail'e: Ateşkes önerisini kabul edin
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        Otel ve restoran yıkıldı! Kapadokya’da kaçak yapıya geçit yok!
        Otel ve restoran yıkıldı! Kapadokya’da kaçak yapıya geçit yok!
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        Habertürk Anasayfa