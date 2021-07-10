Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas görüşmesi başladı. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.

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