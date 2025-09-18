Habertürk
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahmud Abbas ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahmud Abbas ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Görüşmede,İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı.

        Giriş: 18.09.2025 - 18:15 Güncelleme: 18.09.2025 - 18:15
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahmud Abbas ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir görüşme yaptı.

        İletişim Başkanlığı, görüşmeye dair açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.

        Görüşmede İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in Gazze’deki soykırımının son kara saldırılarıyla yeni bir aşamaya geçtiğini, İsrail’in sadece Filistin’i değil bölgesel istikrarı da tehdit ettiğini, Katar’a yönelik saldırının bunun göstergesi olduğunu ifade etti.

        Cumhurbaşkanımız, İsrail’i eleştiren lider ve kanaat önderi sayısının arttığını, İsrail’e yönelik uluslararası baskının artırılması için gayretlerin sürdüğünü, Türkiye’nin her platformda Filistin davasını ve İsrail saldırganlığını kararlılıkla gündeme getirmeye devam edeceğini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin önceliğinin Gazze’de acil ateşkesin sağlanması ve bölgedeki insanlık dramının sona erdirilmesi olduğunu, İsrail’in barışı baltalayan tutumunu her fırsatta ortaya koyduğunu, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin’in sesi olacağını ifade etti.

        Cumhurbaşkanımız, İslam dünyasının İsrail tehdidini bertaraf etmek için daha fazla bir ve beraber olması gerektiğini, Filistin’de tam anlamıyla siyasi birliğin tesis edilmesinin de bu çabaları güçlendireceğini, Türkiye’nin bu gayretlere de destek vermeyi sürdüreceğini belirtti."

