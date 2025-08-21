Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya-Ukrayna barış süreci ve ikili ilişkiler ele alındı.

        Giriş: 21.08.2025 - 14:25 Güncelleme: 21.08.2025 - 14:25
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Rusya-Ukrayna barış süreci, Gazze’deki son durum başta olmak üzere birçok bölgesel ve küresel gelişme ele alındı.

        Erdoğan, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın adil bir barışla sonlandırılması için Türkiye’nin gayretlerinin sürdüğünü, Alaska ve Washington’daki temasları yakından takip ettiklerini belirtti.

        Erdoğan görüşmede Türkiye'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinde her türlü çabaya ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

        Türkiye’nin büyük bir insani felaket yaşanan Gazze’de ateşkesin sağlanması için de gayret gösterdiğini söyleyen Erdoğan, Gazze’yi işgal planına hız veren İsrail’in ortaya koyduğu pervasızlığın dizginlenmesinin şart olduğunu belirtti.

        İki lider BM Zirvesi marjında New York’ta ele alınan konulara ilişkin ayrıntıları ele alma konusunda mutabık kaldı.

        Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Fransa ile iş birliğinin geliştirilmesine önem verdiğini, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin ilerletilmesi için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

