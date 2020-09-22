Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüşecek!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün akşam 20.00'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Görüşmede Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerin ve 24-25 Eylül'deki AB zirvesinin ele alınması bekleniyor.

MACRON'DAN AVRUPA'YA TÜRKİYE MESAJI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Avrupa'nın bir bütün olarak Türkiye konusundaki tutumunda daha net ve daha birleşik bir pozisyonda olması gerektiğini söylemişti.

Macron, "Avrupalılar olarak daha net ve açık olmalıyız. Türkiye'nin halkı ve milletine karşı değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümetine karşı. Onun bugün kabul edilemez tutumları var ki bunların bazılarını söyledim." diyen Macron, "Biz, Avrupalılar olarak, Erdoğan'a karşı katı ve güçlü olmalıyız. Tansiyonu yükseltmekten kaçınmak istiyoruz ancak Türkiye bazı alanlardaki niyetlerini netleştirmeli. Avrupa bir bütün olarak Türkiye ile ilgili olarak daha net ve daha birleşik bir pozisyonda olmalı." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN MACRON'A SERT TEPKİ

Fransa Cumhurbaşkanı'nın sözlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsim olarak anmak istemiyorum ama anmaya mecburum, benimle çok uğraşıyor. Diyor ki, benim Türk milletiyle değil ama Erdoğan'la sıkıntım var. Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Defalarca sana söyledim. Sen tarih de bilmiyorsun. Fransa tarihini bilmiyorsun. Afrika'nın tarihi Fransa'nın da tarihidir. Cezayir'de 1 milyon insanı, Ruanda'da 800 bin insanı öldüren sizsiniz. Bize insanlık dersi veremezsiniz. Biz ise Afrika'da bir insanın burnunu dahi kanatmadık. Oralarda nasıl destek, nasıl yardım veririz bunları yaptık.

Ey Macron sen ne yaptın? Senin dirsek temasında oldukların ne yaptı? Şu anda burada, adalarda vs. Yunanistan'ın yaptıklarına bakın. Neye güvenerek yapıyor bunları? Bazı kendisine destek vereceğini vaat edenlere güveniyor, onlarla beraber adaların etrafında dolaşıp duruyorlar. Yanlış yapıyorsunuz. Bu yollara girmeyin, hepten yalnız kalırsınız. Biz kendi kararımızı kendimiz veriyoruz. Gerektiğinde her türlü mücadeleye girebilen bir Türkiye var artık." ifadelerini kullanmıştı.