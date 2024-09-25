Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan,New Yorkta Lübnan Başbakanı Necib Mikatiyi Türkevinde kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ı kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi.

Görüşmeyle ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York’taki Türkevi’nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’yi kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Irak’ın iki komşu ülke olarak iş birliğini geliştirmek için adımlar attığını, özellikle Kalkınma Yolu Projesi’nin hayata geçirilmesi ile hem iki ülkenin hem de bölgenin kazanacağını, bu noktada terörle mücadelede iş birliğinin önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in çatışmaları bölgeye yayma gayretinin engellenmesi için uluslararası toplumun dayanışmasının gerektiğini, İsrail’in mutlaka Filistin topraklarındaki katliamlarının hesabını vereceğini belirtti.