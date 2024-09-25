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        Haberler Dünya Ortadoğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakan ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakan ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New Yorkta Lübnan Başbakanı Necib Mikatiyi Türkevinde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra da Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 20:31 Güncelleme: 25.09.2024 - 23:06
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan,New Yorkta Lübnan Başbakanı Necib Mikatiyi Türkevinde kabul etti.

        Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SUDAN EGEMENLİK KONSEYİ BAŞKANI'NI KABUL ETTİ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ı kabul etti.

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        Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi.

        Görüşmeyle ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi:

        Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York’taki Türkevi’nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’yi kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Irak’ın iki komşu ülke olarak iş birliğini geliştirmek için adımlar attığını, özellikle Kalkınma Yolu Projesi’nin hayata geçirilmesi ile hem iki ülkenin hem de bölgenin kazanacağını, bu noktada terörle mücadelede iş birliğinin önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in çatışmaları bölgeye yayma gayretinin engellenmesi için uluslararası toplumun dayanışmasının gerektiğini, İsrail’in mutlaka Filistin topraklarındaki katliamlarının hesabını vereceğini belirtti.

        IRAK BAŞBAKANI SUDANİ'Yİ KABUL ETTİ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti.

        Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yle görüşmesinde Kalkınma Yolu Projesi’nin önemine işaret ederek, bu noktada terörle mücadelede işbirliğine vurgu yaptı...

        EMBALO İLE BİR ARAYA GELDİ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile bir araya geldi.

        Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile bir araya geldi.

        Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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