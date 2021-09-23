Cumhurbaşkanı Erdoğan, el-Menfi'yi kabul etti

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Mohammed Yunis El Menfi’yi kabul etti.

Yeni Türkevi Binası'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

AA'nın haberine göre; görüşmede, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.