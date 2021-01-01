Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler arasında yeni yıl tebriği. Erdoğan Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve KKTC Cumhurbaşkanları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde yeni yılda da ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesinin kararlılığı dile getirildi.

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