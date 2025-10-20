Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacak | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacak

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21-23 Ekim 2025 tarihlerinde sırasıyla Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 10:48 Güncelleme: 20.10.2025 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt, Katar ve Umman'a gidecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacağını bildirdi.

        Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevkidaşlarının davetlerine icabetle 21, 22 ve 23 Ekim 2025'te sırasıyla Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacağını belirterek, şu bilgileri verdi:

        "Ziyaretler kapsamında, anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca, bölgesel gelişmeler başta olmak üzere uluslararası meseleler hakkında istişarelerde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaretler vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zemininin pekiştirilmesi amacıyla muhtelif anlaşmaların imzalanması da planlanmaktadır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Selde sürüklenen çamur kara yolunu birbirine kattı!
        Selde sürüklenen çamur kara yolunu birbirine kattı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Feci biçimde can verdi!
        'Dur' ihtarına uymadı... Feci biçimde can verdi!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!
        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Spor yazarlarından çarpıcı yorum: İkincilik bile zor
        Spor yazarlarından çarpıcı yorum: İkincilik bile zor
        Trump'tan protestolara tepki
        Trump'tan protestolara tepki
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Danışma Kurulu 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
        Danışma Kurulu 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
        Almanya'da zorunlu askerlik yıllar sonra tekrar gündemde
        Almanya'da zorunlu askerlik yıllar sonra tekrar gündemde
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Boşandılar
        Boşandılar
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        Habertürk Anasayfa