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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon konuşmasında ikili ilişkilerin yanı sıra yeni yıl dilekleri de karşılıklı olarak iletildi

Giriş: 30.12.2022 - 22:15 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba Devlet Başkanı ile görüştü
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AA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, çeşitli alanlarda Türkiye-Küba ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

Erdoğan görüşmede, iki ülke arasında ekonomi başta olmak üzere işbirliğinin tahkim edilmesine yönelik adımların atılmasına büyük önem atfettiğini belirtti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bermudez'e 1 Ocak Küba Milli Günü ve yeni yıl dolayısıyla tebriklerini de iletti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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