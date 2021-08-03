Cumhurbaşkanı Erdoğan Kriz Merkezi'nde bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da bulunan Kriz Merkezi'ni ziyaret etti. Erdoğan burada yangınlar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da eşlik etti.

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