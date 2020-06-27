İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde koyunları telef olan Ali Rıza Çelikel'e 16 koyun hediye etti.

Çelikel'i telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileklerini ileten Erdoğan, aileye hediye ettiği koyunların ise hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Allah kazadan beladan korusun. Bu kaza, kader. Ne yapalım? Her şey gidiyor işte. Bak bir elektrik çarpması, yok şudur, yok budur... Her şey olabiliyor. Allah sabırlar versin. Belediye başkanımızdan da Allah razı olsun. Kendisine teşekkür ettim. 16 koyunumuz da inşallah daha da artsın. Eksilmesin ve bereketli bir şekilde de ailenin ihtiyaçlarına inşallah yardımcı olsun. Şimdiden bayramınız mübarek olsun."

Erdoğan, Ali Rıza Çelikel'in eşiyle de görüşerek, "İnşallah bu devlet oldukça her zaman sizlerin yanınızdayız. Elimizden ne gelirse bunları da yapacağız. Biz sizin her zaman yanınızda, emrinizdeyiz. Hiç unutmayın" dedi. Ali Rıza Çelikel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.