Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız" dedi.

"TÜRKİYE'NİN TÖKEZLEMESİNİ BEKLEYENLERİ BİR KEZ DAHA ÜZECEĞİZ"

Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, Koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz.