Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Giriş: 21.02.2025 - 20:31 Güncelleme: 21.02.2025 - 20:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ