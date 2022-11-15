Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. yıldönümü manasebetiyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadelere yer verdi:



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, istikbal ve istiklalimiz için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve rahmetle yâd ediyorum. Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürecektir.



