Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.