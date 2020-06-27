Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel meseleler ele alınırken, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği ve 1 Temmuz'tan itibaren gerçekleştirilecek ilişkiler konuşuldu.

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