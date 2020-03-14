AA

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Tatar görüşmesinde, koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Tatar'a bu süreçte Türkiye'nin KKTC'ye gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.