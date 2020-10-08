Cumhubaşkanı'ndan 'kısa bir hatırlatma'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan 'kısa hatırlatma' notuyla yaptığı: "Biz Rükû'da Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz bu böyle bilisin" ifadelerinin yer aldığı bir video paylaştı.

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