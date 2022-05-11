Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Kadri Gökhan Sultan katıldı.
Duruşmada beyanı sorulan Aydın, davalı tarafından müvekkiline yönelik dava konusu edilen iki ayrı konuşmadaki ifadelerin, müvekkilinin onur, şeref ve saygınlığına yönelik tahkir edici nitelikte olduğunu savundu.
Davalının 23 ve 30 Mart 2021 tarihlerinde TBMM CHP grup toplantısında yaptığı konuşmalarının ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını öne süren Aydın, şunları kaydetti:
"Hem Anayasa Mahkemesi hem de İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin birçok kararında ifade edildiği gibi kamuoyunun ilgisini çekmeyen konularda çeşitli sıfat ve yakıştırmalar ile siyasetçilerin ağır eleştirilere katlanma yükümlülüğü bulunmadığı da ifade edilmiştir. Davalı, gerçekle bağdaşmayan ve müvekkil tarafından yapılmayan şeyleri müvekkile yakıştırarak saygınlığını zedelemiştir. Açıkladığımız gerekçelerle koşulları oluştuğundan manevi tazminat isteğimizin kabulünü talep ederiz."
MAHKEME 30 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNATA HÜKMETTİ
Davalı vekili Kadri Gökhan Sultan ise müvekkilinin davacıya hakaret etmek maksadıyla davaya konu olan sözleri söylemediğini öne sürdü.
Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin siyasetçilerin eleştirilere katlanma yükümlülüğünü oldukça geniş yorumladığını belirten Sultan, "İfade özgürlüğü evrensel manada korunan bir değer olduğundan bu husus nazara alınarak geniş bir yorumla müvekkilin ifadelerinin haksız fiil içeriğinde olmadığının kabulü ile davanın reddine karar verilmesini talep ederim." dedi.
Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, davayı kısmen kabul edip Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 30 bin lira manevi tazminat vermesine hükmetti.
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