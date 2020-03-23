Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu arayarak, kız kardeşinin vefatı nedeniyle taziyelerini ilettiğini paylaştı.

Altun, mesajında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir."